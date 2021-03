Jhon Kelvin se mostró indignado durante su presencia en el programa Mujeres al Mando de Latina. En la secuencia La Quinta, el cantante inició con un pedido urgente a las autoridades ante las restricciones por la pandemia que les impide trabajar a los artistas en lo que están acostumbrados.

John Kelvin enfocó su reclamo hacia el Ministerio de Cultura debido a la falta de apoyo hacia los música en el contexto de la pandemia de coronavirus. El cumbiambero indicó que desde hace meses buscan que el Gobierno les brinde luz verde para retornar a los escenarios bajo protocolos de bioseguridad.

Tan fuerte fue el reclamo que el cantante no evitó romper en llanto al comentar la situación de algunos de sus compañeros, quienes no están pasando un buen momento hace más de un año debido a la crisis desatada por la pandemia.

“Hay personas que tienen más hijos que yo y no tienen nada que comer, eso me duele a mí porque yo soy padre. Me duele ver a mis amigos músicos que no tienen que comer, eso me duele y me indigna”, señaló.

Asimismo, el artista dio como ejemplo la situación que vive en otros países que sí han diseñado protocolos para que se realicen conciertos y al mismo tiempo se eviten contagios de COVID-19 a diferencia del Perú.

“No me parece justo que no vean por los músicos, los cantantes, los autores, gente que se dedica al arte durante el año. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Este año tampoco van a comer? Se van reactivando cosas, ¿por qué no se reactiva la música?”, sentenció

VIDEO RECOMENDADO