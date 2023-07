John Kelvin reveló el gran sufrimiento que pasó mientras se encontraba en la cárcel la primera vez. El cantante contó en una oportunidad, logró llamar a su madre y ella le contó que su abuela había fallecido.

“Te comento algo que nadie sabe, una de las cosas más duras que pasé fue cuando llamé a mi mamá y me dijo que mi abuela Margarita había fallecido”, expresó el cantante.

“Le había dicho a mi abuela que estaba en Europa, porque me reclamaba que no iba a verla. Imagínate, mi mamá ya sufría por mí y ahora lloraba por su mamá, y no podía abrazarla porque estaba privado de mi libertad. Colgué el teléfono y me derrumbé, fui a mi celda, le reclamé a Dios y le dije: ¿Por qué me haces esto? Ya es suficiente con lo que está pasando mi familia por mí”, contó.

John Kelvin pide perdón a todas las mujeres del Perú: “tengo derecho de volver a empezar”

John Kelvin, que fue condenado por violencia familiar, ahora se hace llamar “John Kelvin, el resiliente”. En una entrevista, el cantante reconoció que fue detenido por agredir a la madre de sus hijos, Dalia Durán, y pidió perdón a todas las mujeres del Perú por su falta.

“Nunca imaginé pasar por una experiencia así tan dura y digo dura porque arrastró a mi familia, a mis hijos, a mi madre. Mi familia lloró mucho, créeme que no paraba de llorar ni de lamentarme”, contó John Kelvin para Trome.

Luego continuó con: “permíteme usar tus cámaras para dirigirme (llora) a las mujeres que se decepcionaron de mí, perdónenme, discúlpenme si en un momento cometí esta falta muy grave, pero tengo derecho de volver a empezar (…) disculpas a todas las mujeres del Perú que se sintieron afectadas por lo que hice, errar es de humanos, asumo y asumí lo que hice, les pido por favor, así como Dios me da esta oportunidad, que también me la den.

