El cantante John Kelvin se pronunció en la audiencia del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima luego que recibió una condena de 21 años de cárcel efectiva por golpear y abusar de su expareja Dalia Durán.

“Cometí un error, yo no soy mala persona, yo no soy una persona delincuente, una mala persona”, comenzó diciendo durante la audiencia virtual donde se le condenó con pena privativa de la libertad.

Lo que dijo John Kelvin tras recibir su condena

“Fui criado por mi madre y mis abuelas. Mi esposa sabe que yo no soy una mala persona, me equivoqué, si me equivoqué, pero nunca me oculté, nunca me escapé, siempre estuve con ella, hasta el último instante estuve con ella. No me escape para nada, lo asumo, pero violación nunca hubo”, sostuvo el cantante de cumbia.

“Mis hijos me necesitan, yo a ellos y ellos a mi. Permítame nuevamente resurgir entre las cenizas con la bendición de Dios Todo Poderoso y poder contar a futuras personas que han podido pasar por esto, que sean mas fuertes y siempre tengan fe. Te puedes caer pero puedes levantarte, los obstáculos en la vida siempre vamos a estar todos. Todos somos de carne y hueso, todos hemos cometido pecado, permítame, les podo, por favor, permítame en nombre del Señor, volver a salir y abrazar a mis hijos, volver a empezar, por favor”; suplicó.

