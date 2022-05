Negó ser un abusador sexual. El intérprete John Kelvin se defendió poco antes de ser sentenciado a 21 años de cárcel, por agredir física y sexualmente a su expareja Dalia Durán, frente a su abogado y su exesposa.

El cantante, también sentenciado a cumplir una terapia, fue hallado culpable de los delitos de agresión en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar y así como violación sexual agravada.

“Cometí un error, no soy una mala persona, mi esposa sabe que no lo soy. Me equivoqué, sí me equivoqué pero nunca me oculté, nunca me escapé, siempre estuve con ella hasta el último instante estuve con ella, en la comisaría. No me escarpé para nada, yo asumí”, manifestó en su pasada audiencia.

Asimismo, a través de las imágenes difundidas en el programa Amor y Fuego, el cumbiambero también rechazó el cargo de violación sexual negó a la madre de sus dos hijos.

“Violación nunca hubo, señores magistrados, violación nunca hubo. Casi un año investigado por un delito que nunca hubo”, sentenció.

John Kelvin: condenan a 21 años de cárcel a cantante por golpear y violar a su pareja

El Poder Judicial dictó 21 años de cárcel para el intérprete Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, por golpear y violar a su pareja, también madre de sus hijos, Dalia Durán.

El Ministerio Público indicóque el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima acogió la denuncia contra Kelvin, presentada por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Violencia contra la Mujer, por los delitos de agresión en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como violación sexual agravada, en contra de su expareja.

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio fue el encargado de sustentar con medios probatorios la culpabilidad del imputado y consiguió, además, que se imponga una reparación civil de S/ 10,000 en favor de la víctima y la obligatoriedad para el sentenciado de asistir a una terapia.

En diciembre del 2021, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso de apelación solicitado por la defensa de Kelvin, contra la medida de prisión preventiva que se le dictó.

Hace algunas semanas, la modelo cubana Dalia Durán se pronunció tras realizarse una audiencia, por dicha denuncia, contra Kelvin. “Yo no confío en sus palabras me duele, porque es el padre de mis hijos, pero eso no quiere decir que justifique nada (…) Yo lo vi mil veces llorar, no creo en sus cambios”, comentó en dicho momento.