La conductora de televisión Ethel Pozo se mostró incómoda frente a las recientes declaraciones de Dalia Durán tras su cambió su versión y decir que no fue agredida sexualmente por su aún esposo John Kelvin, quien reciente fue sentenciado a 21 años de cárcel por este caso.

En la reciente edición de “América Hoy”, la hija de Gisela Valcárcel se refirió a las declaraciones de la cubana, quien aseguró que cuando acusó al padre de sus hijos de haberla agredido sexualmente estaba “mal asesorada”.

“A ver, vamos a ponernos serios porque este es un tema serio. Ella dice mal informada, mal asesorada, no sabía que conllevaba que yo diga. Perdóname, no hay que estar informado para decir lo que te pasó. En este país hemos apoyado todos a Dalia Durán porque ella dijo que su expareja, su aún esposo, la había violado”, dijo Ethel Pozo.

“No es que lo digo y no sé que conlleva, no, ella nos dijo que la violaron, vimos las imágenes de la masacre, de su cara, los golpes los hemos sentido como propios. No puede ser que ahora diga que no sabía que conllevaba. O sea, ¿si sabía no decía que la habían violado? A mi me deja muchísimas dudas. No me creo que me masacren, me golpeen, me vulneren psicológicamente y luego me provoque tener relaciones sexuales con esa persona, no lo creo”, agregó la conductora de TV.

CANTANTE SE DEFIENDE

John Kelvin se pronunció, a través de su cuenta en Facebook, sobre la sentencia de 21 años que le impuso el Poder Judicial por agredir física, psicológica y sexualmente a su expareja y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán.

A través de un comunicado, el cumbiambero cuestionó a las autoridades judiciales al considerar que se está cometiendo una injusticia solo porque su caso cobró notoriedad debido a que es un personaje público.

“La justicia para mí es diferente, jueces no aplican justicia (…) me han condenado a 21 años, situación que no aceptaré porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme”, cuestionó John Kelvin.

Según explicó el cumbiambero, el magistrado a cargo de su caso no tomó en cuenta la declaración de Dalia Durán cuando se rectificó al señalar que no existió abuso sexual.

“La agraviada Dalia Durán manifestó que jamás existió el delito de violación sexual, y que fue motivada por terceros para dar esta versión, sin embargo, los jueces no han valorado esta declaración y, de manera abusiva, ilegal e ilegítima, me han condenado a 21 años”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán negó abuso sexual por parte de Jhon Kelvin

Dalia Durán negó abuso sexual por parte de Jhon Kelvin