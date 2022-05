La cuestiona. El presentador del programa Amor y Fuego, Rodrigo Gonzáles, criticó las afirmaciones de la conductora de televisión Ethel Pozo en torno al caso de la modelo Melissa Paredes.

Días antes, Pozo aseguró que no “hablará más” de la disputa entre su ex compañera de conducción y su exesposo, Rodrigo Cuba, debido a que recibió “amenazas” por sus opiniones del tema.

“Yo la verdad, al igual que Lizbeth Cueva, ya no quiero hablar de este tema, he recibido amenazas, no diré por parte de quién, así que no me gustaría tocar este tema porque la verdad es complicado, fuerte. Yo también soy madre de familia y preferiría no (hablar más)”, dijo en su momento.

Ahora, en diálogo con Lady Peña, abogada del futbolista “Gato” Cuba, el popular Peluchín se mostró escéptico tras las afirmaciones de la presentadora de “América Hoy” y le recordó su polémico episodio con Magaly Medina.

“Fariselita, enséñanos las amenazas que te han llegado, así como dijiste que le habías mandado un mensaje a Magaly diciéndole que ‘que pena’ lo de su marido... y nunca escribiste eso, fariselasa. Seguramente es igual, a ver, según tu criterio, ¿Qué es una amenaza?. Porque como inventas cosas, confabulas situaciones, fantaseas mensajes de texto que nunca mandas, ¿Quién te va a creer que te han amenazado?”.

Por su parte, la defensora legal del deportista se “solidarizó” con la denuncia pública realizada por Pozo, sin embargo, la exhortó a confesar quién la “amenazó”.

“Uno tiene que decir fuerte y claro quién te amenaza, tienes que decirlo tal y cómo es porque es un delito”, consideró Peña.

“Debo decir algo esta mañana papa Armando, por qué estoy callada. Ustedes saben que siempre he tratado de ser imparcial y objetiva. Uno en televisión puede saber muchas cosas, no todo se puede decir por qué hay que tener autorización de los terceros”, manifestó Ethel Pozo.

