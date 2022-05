Janet Barboza se molestó y pidió al productor d “América Hoy”, que se sancione a sus compañeros Edson Dávila, ‘Giselo’, y Brunella Horna por estar burlándose durante el Simulacro Nacional Multipeligro que se realizó la mañana de este martes en todo en Perú.

“Esta es una situación seria. Este simulacro tenemos que tomarlo de esta manera porque definitivamente somos responsables y tengo que decirlo públicamente, tengo que decirlo en vivo y al aire compañero Edson Alexis usted ha tenido un comportamiento que no es el correspondiente”, le increpó la popular ‘Rulitos’ a Dávila.

“Estamos viendo en la redes que están haciendo los comentarios que te has estado riendo de algo tan, tan serio como este simulacro junto a, también tengo que decirlo, Brunella Horna... A mí no me parece y creo que, Ethel (Pozo), estás de acuerdo conmigo”, agregó.

En ese momento, la pareja de Richard Acuña salió al frente para defenderse: “Es que lo que pasa es que él (Edson) me hacía reír y yo le decía: ‘Estamos en algo serio’”. Christian Domínguez intervino para acotar: “Tengo que decir algo en su favor. Yo he estado ahí, con ellos, y siento que el nerviosismo de ambos les causó gracia. El simulacro ha tensionante, me parece”.

Sin embargo, Barboza no estuvo de acuerdo con su opinión y le dijo: “Me vas a disculpar por favor, pero somos un medio de comunicación que tenemos que empezar predicando con el ejemplo. Esto es serio, esto no es para reírse, esto no es para hacer bromas y definitivamente yo quiero pedirle al productor si es que va a ver algún tipo de sanción porque corresponde”.

Ante esto, Brunella pidió que el castigo sea “solamente para Edson porque él me hace las bromas” y Mariella Zanetti, quien estaba en el set del magazine como invitada, pidió a Edson Dávila que hiciera su descargo, y este hizo un mea culpa: “Yo simplemente voy a ofrecer disculpas en todo caso, pero es que yo soy así en todo momento... ¿Qué puedo a hacer? No puedo fingir”.

Fue ahí que Janet Barboza lo interrumpió y ‘Giselo’ le respondió bastante serio: “Un ratito señora le voy a pedir que me deje hablar ya habló usted... No estoy peleando”; frente a lo cual su compañera le manifestó: “La que no está peleando soy yo. Simplemente te digo, a nombre del canal han venido acá varios días a pedirnos, por favor, cordura”.

“Hemos tenido charlas, han venido a mostrarnos como debemos hacer la evacuación (...) Y no es posible que en nuestro programa, uno de nuestros compañeros, lo tome a la burla”, agregó. En tanto, Ethel Pozo le dijo: “Lamentablemente el productor va a sancionarte porque esto es un tema serio”; sin embargo, no se precisó cuál sería el castigo que recibiría.

