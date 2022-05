La conductora de televisión Ethel Pozo recibió duros comentarios de Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, presentadores del programa “Amor y Fuego”, tras decidir “no hablar más” del caso de la modelo Melissa Paredes.

La ex reina de belleza protagoniza un enfrentamiento con su exesposo y padre de su hija, Rodrigo Cuba, tras divorciarse de él en medio de un escándalo de “ampay”.

Pozo comentó durante la última emisión de su programa “América Hoy” que fue “amenazada” por pronunciarse sobre dicho tema.

“Yo la verdad, al igual que Lizbeth Cueva, ya no quiero hablar de este tema, he recibido amenazas, no diré por parte de quién, así que no me gustaría tocar este tema porque la verdad es complicado, fuerte. Yo también soy madre de familia y preferiría no (hablar más)”, señaló.

En este contexto, tanto Gonzáles como Mitre calificaron de “hipocresía” dicha decisión, pues según manifestaron “fue su programa el que más vapuleó a Melissa Paredes”.

“¿Nos toma por idiotas? ya no da risa (…) No tienen talento ni para sostener una mentira, ni para sostener su propia actuación, sus enredos. Ellos mismos se ponen la soga al cuello (…) hipócritas ”, afirmó el popular Peluchín.