Jonathan Maicelo viajó a Nueva Jersey para reabrir su restaurante. El boxeador dejó a muchos con la boca abierta al afirmar que dicho restaurante lo inauguró a inicios del 2020, pero que tuvo que cerrarlo temporalmente. Ahora viajó para reabrir su negocio y pasar tiempo con su familia.

“Yo tengo viviendo acá 12 años. La gente no sabe eso. Le quise dar una mejor educación a mi hijo y él está en un colegio bonito”, comentó en una entrevista a las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Es ahí donde la popular “Urraca” le preguntó por su estado civil, el cual parecía ser un misterio. “Yo soy casado”, confirmó. A lo que Medina se sorprendió por la noticia.

“En Estados Unidos eres casado y en el Perú eres soltero”, bromeó la conductora. “Donde quieras estoy casado, solo que el aro me lo he quitado”, señaló el deportista.

Medina lo cuestionó del por qué no habla abiertamente de su matrimonio. A lo que él no quiso contestar, solo afirmó que no ha estado en escándalos con mujeres y que mejor lo ayude con la propaganda de su restaurante.

Jonathan Maicelo reabre su restaurante en Nueva Jersey y habla de su vida al lado de su familia

VIDEO RECOMENDADO

Jonathan Maicelo desinfecta casas y carros para generar ingresos

Jonathan Maicelo desinfecta casas y carros para generar ingresos 23/06/2020