Jonathan Maicelo brindó una entrevista al canal de YouTube “Sin presupuesto” y sorprendió al emitir su opinión respecto a cómo se debería hacer frente al bullying.

El comentario del reconocido boxeador vino cuando reflexionó respecto al aprendizaje que le han dejado las peleas callejeras. “¿Dónde has tenido más victorias: en el ring de boxeo o en las calles?”, consultó el entrevistador.

A lo que Maicelo respondió: “No sé, está parejo, en la calle me han dado de más chibolo, pero así se aprende a pelear. Cuando yo me peleaba en el colegio, algunas peleas las he perdido, pero recuerdo que después de esa pelea nunca más me volvieron a molestar, más nunca nada, esa es la ventaja de pelearte (…) porque saben que tú vas a responder. A diferencia de un huev… que lo agarran de huev.. todos los días, y tú sigues aguantando el bullying, como se le llama ahora, el día que te desahuev… ese día va a terminar todo”.

“¿Tú crees que el bullying se debe afrontar con violencia?”, increpó el entrevistador a Maicelo, quien aseguró que no busca promover la violencia; sin embargo, considera que la única forma de parar el bullying es defendiéndose.

“Claro, pues, causa, así es loco. Yo no quiero promover la violencia, compadre. Escúchame claro, tú lo dijiste con miedo. Dime una cosa, si un chico viene y te tira un manazo en el colegio, y tú le dices no me golpees ¿Va a parar? No, te va a meter más lapo por hablar como huev..”, explicó.

“Loco, tú tienes que pararte y trenzarte, pero le respondiste, ese huev.. nunca más te va a molestar, créemelo porque yo me he trenzado con varios así, y si por ahí perdí, pero te apuesto un millón que nunca más me jod**”, acotó.

El video ya se viralizó en TikTok y viene generando muchas reacciones. “Eso sonó un poco agresivo, pero tiene razón”, “Nunca ser abusivo, pero sí defenderse”, “Muy de acuerdo, se tiene que promover la defensa personal”, “Confirmo lo que dijo Maicelo”, “El bullying se enfrenta con inteligencia”, “Yo creo que hay casos y casos, en varios casos se puede hablar, pero hay situaciones donde se tiene que actuar y defenderse no es generar ‘violencia’”, “Agredir no, pero defenderse sí”, “Así es, ni siquiera necesitas ganar”, “Eso es cierto, si no te agarran de lorna”, son algunos comentarios que le leen en TikTok.

VIDEO RECOMENDADO

“El valor de la verdad”: Jonathan Maicelo encaró a Beto Ortiz por su dura reseña tras su derrota en el Madison Square Garden

“El valor de la verdad”: Jonathan Maicelo encaró a Beto Ortiz por su dura reseña tras su derrota en el Madison Square Garden