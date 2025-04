El venezolano Jonathan Moly tiene una intensa y especial relación con el Perú, país al que llegó por primera vez siendo un niño, como integrante de la agrupación “Salserín”, y que continúa visitando hasta ahora, cada vez que tiene que presentar las novedades de su carrera musical. “Aquí me siento como en casa, lo primero que hago apenas bajo del avión es ir al encuentro de un buen plato de lomo saltado”, cuenta Moly, que promociona su versión en salsa de “Me enamoré de ti, ¿y qué?”, tema que formará parte de su nuevo álbum y que aquí popularizaron en cumbia Maricarmen Marín y el Grupo 5. “La salsa que se hace en el Perú tiene una sonoridad diferente, obviamente, no es el estilo de salsa que yo hago, pero me he adaptado y estoy más que feliz con el resultado con mi nuevo lanzamiento”, agrega.

Lo tuyo siempre será el pop, el sonido latino y la salsa, ¿nunca te animaste por el urbano? No, lo urbano creo que requiere de un talento específico, eso que yo honestamente no tengo. A mí me gusta escribir canciones bonitas, y lo urbano, por lo que escucho, es muy calle, las letras son muy fuertes. Yo soy más romántico, yo canto desde el corazón, de repente podría probar un ritmo un poquito más urbano, pero la canción seguirá siendo pop.

Bad Bunny, la máxima figura del urbano, en su último álbum ha girado a los ritmos autóctonos de Puerto Rico. Me parece muy inteligente de su parte porque lo hace mantenerse siempre en la boca de todo el mundo, y lo ha hecho siempre durante toda su carrera. Bad Bunny hace géneros momentáneamente para impresionar a la gente, después hace otra cosa, por lo menos hace un par de discos creo que hizo un merengue, después hace un rock, y ahora lanza una salsa.

No crees en su autenticidad. Es que no creo que vaya a ser salsero, sino que son fusiones de él que aportan algo a la salsa. Pero sí estoy convencido que no es que se vaya a convertir en salsero, eso lo está haciendo ahorita, y después te garantizo que vendrá con una bachata y todo el mundo va a saltar.

¿Y cómo llegas a grabar en salsa “Me enamoré de ti, ¿y qué?”. Tiene que ver mucho Christian Yaipén, a quien conocí hace tres años en un programa de televisión aquí. Luego él viajó a Miami, y en un after party nos pusimos a conversar y le contaba que mi papá es cantante (Miguel Moly) y le empecé a cantar algunos temas de él y de repente Christian también las conocía.

¿Christian conocía los temas de tu papá Miguel Moly, el rey del tecnomerengue? Él me dijo: no lo sabes, pero esas canciones las cantamos en los conciertos en vivo con Grupo 5. Para resumirte el cuento, yo le mostré la canción de Grupo 5, “Me enamoré de ti ¿y qué?”, y le conté que decidí hacerla en versión salsa. Finalmente la grabé al estilo peruano para que la gente lo sienta.

La salsa siempre estuvo presente en tu vida desde la época de “Salserín”. Y trato de cantar, cuando me lo piden, los temas del grupo de la generación en la que yo estuve, que son buenísimos. Pero no de “Sol a sol” o “Yo sin ti”, yo me identificó con las canciones que grabó la generación a la que pertenecí.

¿Esa etapa la recuerdas con cariño? Yo viví mi etapa en “Salserín” recibiendo demasiado cariño y cuidados, porque al final todos éramos niños. Viajar y hacer giras con 15 o a 20 pequeños, no era nada fácil, pero viajábamos contando chistes, compartiendo los mismos gustos, todo era bien sano. Obviamente, es un mundo donde hay muchos vicios pero honestamente Salserín fue bien hermético, nunca se vio nada de alcohol y drogas dentro de la agrupación.

¿A alguno de tus tres hijos los ves siguiendo tus pasos? A mi hijo mayor lo vamos a lanzar como cantante, y lo hace porque le gusta, yo aprendí eso de mi papá que nunca me obligó a nada musical. Él canta porque le gusta, entra al estudio a grabar porque me lo pide, todo es muy natural, apuesta por algo más pop, entonces yo aprovechando que soy su productor, le hice sus canciones en ese género y está feliz.