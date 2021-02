Jorge Benavides aseguró estar contento por el buen resultado que obtuvo el último fin de semana, con el estreno de su programa cómico por la señal de ATV. El espacio de humor obtuvo más de 15 puntos de rating, adueñándose del primer lugar del ránking de los programa más vistos del sábado.

“No me lo esperaba, obviamente estoy muy contento, no pensé que iba a obtener ese resultado y muchos menos el primer lugar”, confesó “JB”. El artista atribuyó la buena sintonía a la expectativa por el sketch de la parodia de la entrevista que brindó el presidente Francisco Sagasti a las conductoras de los principales dominicales del país.

“Creo que la expectativa que había por el sketch de Sagasti ha sido muy grande. Que no haya salido al aire en un inicio (en Latina) pudo haber sido una incomodidad para mí, pero al final ha sido un favor el que me hicieron porque ha sido uno de las secuencias más esperadas por el público, y eso también ha causado mucha expectativa”, precisó.

Asimismo, se refirió a la estrategia que empleó Latina para competir con el estreno de “JB en ATV”, emitiendo un programa grabado por Benavides y su elenco en la televisora de Jesus María.

“Estuvo compitiendo una horita JB contra JB. De hecho el material le pertenece al canal (Latina), y como dueños del mismo, pueden ponerlo las veces que quieran y en el horario que deseen. A mí personalmente no me parece que lo hayan puesto en el mismo horario pero es una decisión de ellos, que al final no les ha funcionado porque ahí están los resultados de rating”, remarcó.

Finalmente, aseguró que no se va a dormir en sus laureles y prometió seguir trabajando para arrancar sonrisas con su particular estilo. “Este primer lugar de ninguna manera me marea ni me hace sentir el ganador”, puntualizó.

