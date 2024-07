Jorge Benavides le dedicó una emotiva despedida a Yola Polastri, quien falleció este domingo 7 de julio. El imitador recordó cuando se unió al elenco de la ‘Chica de la Tele’ y compartió unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

“ Aquí estoy yo con 10 añitos haciendo lo que me gustaba hacer cantar. Esto sucedió hace 48 años y todavía tengo el vivo recuerdo de nuestra querida Yola. La primera vez que la vi me pareció algo increíble. Yo era un niño y ella era mi ídolo. Y por si fuera poco iba a trabajar al lado de ella, me convertí en parte de su elenco. Realmente fui un verdadero elegido ”, escribió el popular ‘JB’.

“ Ya no estás querida y adorada Yola, pero seguirás en nuestros corazones, en nuestras reuniones, en nuestras fiestas. Tenía la Esperanza de que nos sigas acompañando, pero Dios quiso cantar contigo Eco, La gallina turuleca, La feria del Cepillín, Hola Don Pepito. Dios mío, voy escribiendo las canciones y se me caen las lágrimas. Hasta siempre, Yolita. ¡Que descanses en paz! ”, añadió.

Cabe mencionar que Jorge Benavides formó parte del elenco de Yola Polastri, conocido como sus ‘burbujitos’.

Yola Polastri falleció: ¿Dónde y a qué hora será el velorio de la querida animadora infantil?

La familia de Yola Polastri confirmó el fallecimiento de la querida presentadora de televisión. Además, se confirmó el lugar y el hora donde se realizará el velorio de la querida animadora infantil, quien murió este domingo 7 de julio a los 74 años.

“El velorio es a partir de las 4 de tarde en la parroquia de Camacho. Un abrazo hermanos en el dolor”, señalaron.

El último adiós a Yola Polastri se realizará en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, ubicada en el Jr. Los Pinos 291, Urb. Camacho, en La Molina.