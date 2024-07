En la última edición de “Amor y Fuego”, Rodrigo González reveló que una seguidora le envió un mensaje reclamando a Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, por victimizarse.

Según la mujer, cuyo nombre no fue revelado por el conductor de TV, Pamela López se habría involucrado en su matrimonio con el arquero Joel Pinto hace más de una década.

“Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen idea de lo que me hizo en el año 2010 mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el Gato Pinto. Me hizo exactamente lo mismo que hoy le hace Pamela Franco”, expresó la mujer.

Luego continuó: “Cueva contactó conmigo en su momento para que yo le contara toda la historia y yo me quedé callada, pero no me parece que la pongas de víctima cuando no lo es”.