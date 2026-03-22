El músico uruguayo Jorge Drexler presentó su nuevo álbum titulado Taracá, disponible desde el 13 de marzo en plataformas digitales.

Con más de tres décadas de trayectoria, Drexler se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea. A lo largo de su carrera ha publicado quince discos de estudio y ha llevado su propuesta artística a escenarios de todo el mundo.

Su obra se caracteriza por fusionar música, literatura y conocimiento, con letras que combinan elementos poéticos y científicos, sello distintivo de su estilo.

Un disco que une culturas y tradiciones musicales

El álbum Taracá se presenta como un trabajo que construye puentes entre culturas y territorios, con Uruguay, Puerto Rico y España como ejes principales.

El candombe uruguayo funciona como hilo conductor del disco, presente en once canciones que destacan por su riqueza sonora y poética.

Entre los artistas invitados figuran:

Young Miko

El guitarrista Julio Cobeli

La cantaora Ángeles Toledano

La murga Falta y Resto

El artista Américo Young

El título “Taracá” es una aféresis de la expresión “estar acá”, además de un juego sonoro inspirado en el ritmo del tambor chico del candombe.

Producción y propuesta audiovisual del álbum

El álbum cuenta con la producción de Lucas Piedra Cueva, Mauro, Tadu Vázquez, Gabo Lugo, Facundo Balta y el propio Drexler.

La mezcla estuvo a cargo de Carles ‘Campi’ Campón, mientras que la masterización fue realizada por Fred Kevorkian.

En el aspecto visual, el arte del álbum fue desarrollado por Bandiz Studio, mientras que los videos estuvieron dirigidos por Joana Colomar y Rodrigo Méndez.

El lanzamiento llega acompañado de un showcase en Montevideo

El estreno mundial de Taracá se complementa con un showcase grabado en Montevideo, donde el artista interpreta algunas de las nuevas canciones en vivo.

Este material audiovisual permite apreciar la esencia sonora del disco y la identidad musical uruguaya que atraviesa la producción.

Además, el cantautor ya confirmó fechas de su gira internacional en:

Argentina

Chile

Brasil

Uruguay

España

Se espera que próximamente se anuncien nuevas ciudades en la agenda del tour.