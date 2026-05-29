Jorge Drexler regresa a Lima el 12 de febrero de 2027 para presentar "Taracá una noche de verano" en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El espectáculo contará con banda completa y pondrá el candombe y los ritmos afro-uruguayos en el centro de una propuesta que alterna el nuevo material con un recorrido por su extensa discografía.

Taracá, publicado en marzo de 2026 bajo Sony Music, es el disco más cercano a sus raíces que Drexler ha grabado en décadas. Registrado entre Uruguay, Puerto Rico y España, el álbum sitúa el candombe uruguayo como hilo conductor y reúne 11 canciones con colaboraciones de la Rueda de Candombe, la murga Falta y Resto, Young Miko y la cantaora Ángeles Toledano.

El título es una onomatopeya del ritmo del tambor chico y también un juego de palabras con la expresión rioplatense “estar acá”. Con las letras y los tambores como protagonistas, el disco es un puente entre culturas, generaciones y geografías, y el primer trabajo que graba en Montevideo desde 2004.

La gira Taracá llega a Lima con el impulso de una vuelta al mundo que ya acumula fechas agotadas en muchas ciudades.

Ganador de 16 Latin Grammys, un Óscar a Mejor Canción Original por Al otro lado del río (2005), un Premio Goya (2011) y una Biznaga de Plata, entre otros reconocimientos, Drexler es una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea. Su gira anterior, presentando Tinta y Tiempo (2022), superó los 90 conciertos, llenó el Movistar Arena de Buenos Aires dos noches consecutivas y fue premiada con un Premio Ondas al mejor espectáculo en 2023.

Taracá, publicado en marzo de 2026 bajo Sony Music, es el disco más cercano a sus raíces que Drexler ha grabado en décadas.

Drexler y el Perú

Han pasado casi veinte años desde que Drexler se presentó por primera vez en Lima. Era un 13 de octubre de 2007. Esa misma noche, el Perú se jugaba la vida en el Estadio Nacional ante Paraguay por las eliminatorias al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Y en ese mismo instante, Jorge Drexler entonaba por primera vez, en guitarra y voz, “El Surco” de Chabuca Granda, en ritmo de pericón, una danza del folclore uruguayo, ante los 2,400 asistentes que hoy pueden decir: “yo estuve allí”.

A lo largo de todos estos años, el artista ha tenido diversas presentaciones en nuestro país, pisando también tierras arequipeñas y mostrando siempre su interés y cariño por la música peruana. En 2017, su interpretacion de “El Surco” en el disco homenaje A Chabuca, valió una nominación a los Latin Grammy en la categoría Grabación del Año. Las entradas para el concierto del 12 de febrero de 2027 en el anfiteatro del Parque de la Exposición están disponibles en Ticketmaster.pe.