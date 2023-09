Jorge Guerra, actor que da vida a Jaimito en ‘Al Fondo Hay Sitio’, hizo pasar un momento incómod a Ethel Pozo en el programa ‘América Hoy’.

Guerra se enlazó EN VIVO con el programa para celebrar los 300 capítulos de la serie, y Ethel le dijo que la noche anterior habían estado juntos en una clase de actuación, pero el popular Jaimito se desentendió.

“Ahí está mi compañerito, en la noche he estado con él. Jorge, ¿te acuerdas de que estamos en la misma clase? Disculpa, ¿te acuerdas de que ayer hemos estado juntos en la noche, en la clase? Jorge, soy Ethel, tu compañera de clase”, expresó Ethel.

Cabe mencionar que el actor no pudo reconocer a la hija de Gisela Valcárcel inmediatamente, sin embargo, segundos después, aseguró que sí se acordó de ella.

“Estoy sobrio, están tomando, pero yo no, no escucho nada (…) ah, sí, sí, claro, estamos en unas clases ahorita hasta el jueves. Sí pues, lo está dando todo. Yo también me estoy esforzando (…) está bien tía, anda con tus amigos”, expresó.