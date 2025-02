Treinta años de trayectoria, que incluyen importantes logros como dos Gaviotas de Plata en el Festival de Viña del Mar y nominaciones al Grammy Latino, son algunos de los hitos en la carrera de Jorge Pardo. El talentoso intérprete peruano presenta este 22 de febrero, “Vive Boleros” en la Cúpula de las Artes, espectáculo en el que reafirma su apuesta por un género romántico y sobre todo su vigencia. “Este show es de alguna manera mi conexión con la balada, porque empecé como baladista, antes de mi experiencia maravillosa con tenores y con la música peruana. El recital de alguna forma me reconecta a mis raíces, que es cantarle al romance, un género que ha sabido mantenerse vivo. Estamos haciendo un recorrido con lo mejor del bolero de toda la historia, empezando de alguna forma por Cuba”, dice Pardo.

¿Cómo te ves a 30 años desde que empezaste en la música, qué pensabas antes, qué piensas ahora? En un principio, yo pensé que había elegido la música como actividad de vida, pero me he dado cuenta que la música es la que me eligió. Yo siempre he tratado de dar mi mejor esfuerzo en cada proyecto que he emprendido, siempre he tratado de buscar la excelencia , y veo que las cosas caen por su propio peso, después de que tú trabajas en algo dándolo todo. Llo que veo es que he sobrevivido de alguna forma en estos 30 años de trayectoria, desde un perfil bajo si se quiere, en el sentido de que hoy en día le prestan más atención a lo mediático, y a mí nunca me ha gustado eso, pero sí vivir de esta cultura, vivir del arte.

Vives de la música y trabajar en lo que uno quiere es un privilegio. Me tocó asumirlo de manera natural, yo pienso que hay que reivindicar de alguna forma el arte en el país, porque se le está dando el estatus de arte no necesariamente a cosas que realmente nos dejan muy bien en el extranjero. Tenemos el ejemplo de los Succar, que trabajan al nivel de la excelencia y eso le ha dado importantes reconocimientos, una presencia internacional que nosotros necesitamos para sentirnos orgullosos de quiénes somos.

También es importante apoyarnos entre peruanos, celebrar nuestros triunfos, no andar con mezquindades. Lamentablemente es parte de nuestra idiosincrasia creo, y por eso, hablo de que es importante reivindicar no solamente el arte sino el mérito, porque muchas veces los espacios, incluso culturales, pero me refiero a los espacios mediáticos, están ocupados ahí por gentes que no necesariamente tiene los méritos que corresponden para elevar el estatus cultural del Perú.

"Hay géneros musicales que no van a pasar de moda jamás, porque tienen que ver directamente con el romance, con el romanticismo. La gente se sigue casando, enamorando, sigue escribiendo poesía, la gente sigue soñando, y de alguna forma “Vive boleros” es esa oportunidad para reencontrarse con esa fibra no solamente del amor, sino de la música", dice Jorge Pardo.

El bolero forma parte de tu nuevo espectáculo, ¿consideras que el género está quedando en un segundo plano ante las nuevas tendencias? Por eso, nosotros no vamos a tocar los boleros digamos en su estado tradicionalista, nosotros tenemos nuestra propia manera de tratarlo y creo que allí está el quid del asunto. “Vive Boleros” es una oportunidad para que la gente escuche un buen concierto, en el sentido musical, los amantes de la música van a escuchar allí a un saxofonista que es un extraordinario músico, con un solo de saxo intenso y que emocionará a la gente.

Entonces el bolero no está en peligro de extinción.

¿Y al margen del bolero, cuáles son tus próximos pasos en la música?

Tengo una relación muy íntima con la música criolla, con la música tradicional de la costa, no vengo de la mata del criollismo, soy un outsider, pero tengo un proyecto con un compositor muy importante. Voy a grabar sus temas con una estética completamente diferente a cualquier arreglo musical que se haya hecho con sus canciones.

¿De quién hablas?

Te lo voy a decir: el proyecto tiene como carátula del disco el Apolo 11 y atrás del Apolo 11 hay un planeta. Imagínate que tú pones play a la música y comienzas a sentir la música de un simulador de vuelo. El disco será un homenaje a Augusto Polo Campos, pero eso ya será motivo de otra charla. Te lo prometo.