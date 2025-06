Con casi tres décadas en los escenarios rockeros, “Cementerio Club”, la legendaria banda peruana, celebra su reaparición musical con el álbum “¡Eureka!”, que llega tras una década de su también festejado “Tiempo”. José Arbulú, vocalista y fundador de la banda junto a Pedro Solano y Luis Callirgos, admite que cada álbum tiene su tiempo y su momento para salir a la luz. “De ahí el nombre Eureka, es como que ya te das cuenta de las cosas y llegas a eso con mucha búsqueda; con muchos intentos frustrados, pero finalmente llegas”, dice Arbulú que anuncia la presentación oficial del álbum el sábado 14 de junio en Yield Rock del Centro de Lima.

¿Por qué pasó tanto tiempo entre un álbum y otro? Porque así tiene que ser, parece una respuesta muy sencilla, pero en verdad, por más que se quería que salga antes, el proceso nos llevó casi 10 años.

Hoy se exige la inmediatez en la música. ¿Las canciones necesitan de su tiempo para madurar? Lo dices bien, aunque también hay que anotar que las cosas vienen de golpe en el tema creativo, no necesitas pasar muchos procesos para sentirlo, y hay muchas formas de creación. Pero, soy sincero, lo que siempre consumo es la costumbre que tiene la vieja guardia. Antes escuchábamos un disco hasta 10 veces, seguramente no teníamos discos nuevos, ni discos por terminar, ni pendientes, ni siquiera algunos abandonados; solo tenías que sacarles el jugo al álbum y ahí aparecían canciones que de primera no se captaban.

Con el criterio de un álbum que nos sorprenda salió ¡Eureka! Y que incluyó la participación de Alejandro León en la producción, que ha trabajado con We The Lion, Gala Brie, y ha refrescado el trabajo del grupo. “Los años” es el primer single oficial de Eureka, que además de temas nuevos, con la idea de hacer algo bonito, de dejar un legado bien hecho, también incorporamos varios temas que grabamos en pandemia, y que merecían ser tomados en cuenta.

Siempre hay que estar tratando de buscar nuevos caminos en la música, no vale quedarse. Luego de ganar el Premio Luces a mejor disco rock por “Tiempo”, es ahí donde internamente necesitábamos un refrescar para saber a dónde más podríamos llegar. Aunque no necesariamente hayamos hecho algo totalmente distinto, música disco, tecno, otro sonido, por lo menos a nosotros internamente nos daba la sensación de novedad, y eso es estimulante, motiva, y eso se vino con Alejandro a pesar que no todas las canciones son producidas por él.

¿Cómo puedes explicar la vigencia de una banda en una industria cada vez menos abierta a nuevas tendencias? Creo que todo parte de siempre querer hacer bien las cosas, cuando hacemos un disco no nos precipitamos, buscamos ante todo hacer arte. Creo que también se dio mucho con el inicio de la banda, nosotros empezamos un poco maduros, no tuvimos el grupo que arranca a los 18 o 20, todos llegamos ya con otros grupos en nuestra historia.

Eso entonces fue básico... Llegamos en un momento en que había madurez en ciertos aspectos de la vida, algunos de los integrantes estaban casados y con niños naciendo. Eso también dilató un poco nuestros pasos, no fue tan intenso como una banda que la rompe y la pega en 4 o 5 años, casi de inmediato. Es algo que construimos paulatinamente, como también se construyen los lazos de relaciones. Vas entendiendo, vas aceptando, al principio uno impone, se deja llevar, uno tiene una virtud, otros tienen otras. Es todo un proceso que finalmente da como fruto la buena convivencia que es básica para la vigencia de un grupo.