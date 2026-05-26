El cantautor peruano Jose Bracamonte anunció el lanzamiento de “Eras tú”, primer adelanto de su próximo álbum de estudio.

La canción representa un giro artístico hacia una propuesta más acústica y orgánica, enfocada en la sencillez instrumental y la influencia de la trova latinoamericana.

Según explicó el artista, el nuevo proyecto busca recuperar la esencia del “sonido de la madera”, priorizando guitarras acústicas y arreglos minimalistas.

Una canción inspirada en la contemplación y el recuerdo

“Eras tú” desarrolla una narrativa íntima construida a partir de imágenes vinculadas a la naturaleza y la memoria.

Con frases como “Vi una nube que pasaba por mi puerta y eras tú”, el sencillo explora recuerdos y emociones desde una perspectiva introspectiva.

La producción musical apuesta por un formato sencillo donde la voz y los instrumentos acústicos ocupan el centro de la propuesta sonora.

“Este disco es un retorno a lo esencial. Quería que se sintiera la vibración natural de los instrumentos”, comentó Bracamonte sobre esta nueva etapa.

Influencias de la trova y composición de autor

El músico señaló que parte de sus primeras influencias surgieron durante su etapa escolar, cuando comenzó a practicar guitarra utilizando cancioneros de Silvio Rodríguez.

“La guitarra llegó a mí en el colegio. Recuerdo que mi hermana Patricia me prestaba su guitarra y practicaba con cancioneros de Silvio Rodríguez”, recordó.

El nuevo álbum, aún sin título confirmado, buscará profundizar en composiciones enfocadas en el amor, la vida cotidiana y la autenticidad.

Trayectoria del artista peruano

Jose Bracamonte ha desarrollado una carrera vinculada a la música de autor y la composición para producciones televisivas.

El artista también es conocido por el público como “la voz del vino”, consolidando una propuesta musical ligada a historias cotidianas y sonoridades acústicas.

“Eras tú” estará disponible en plataformas digitales desde junio.