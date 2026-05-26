El nuevo sencillo marca una etapa más introspectiva en la carrera del músico peruano, quien apuesta por una producción minimalista centrada en guitarras acústicas y composición de autor.
El nuevo sencillo marca una etapa más introspectiva en la carrera del músico peruano, quien apuesta por una producción minimalista centrada en guitarras acústicas y composición de autor.

El cantautor peruano Jose Bracamonte anunció el lanzamiento de “Eras tú”, primer adelanto de su próximo álbum de estudio.

La canción representa un giro artístico hacia una propuesta más acústica y orgánica, enfocada en la sencillez instrumental y la influencia de la trova latinoamericana.

Según explicó el artista, el nuevo proyecto busca recuperar la esencia del “sonido de la madera”, priorizando guitarras acústicas y arreglos minimalistas.

Una canción inspirada en la contemplación y el recuerdo

“Eras tú” desarrolla una narrativa íntima construida a partir de imágenes vinculadas a la naturaleza y la memoria.

Con frases como “Vi una nube que pasaba por mi puerta y eras tú”, el sencillo explora recuerdos y emociones desde una perspectiva introspectiva.

La producción musical apuesta por un formato sencillo donde la voz y los instrumentos acústicos ocupan el centro de la propuesta sonora.

“Este disco es un retorno a lo esencial. Quería que se sintiera la vibración natural de los instrumentos”, comentó Bracamonte sobre esta nueva etapa.

Influencias de la trova y composición de autor

El músico señaló que parte de sus primeras influencias surgieron durante su etapa escolar, cuando comenzó a practicar guitarra utilizando cancioneros de Silvio Rodríguez.

“La guitarra llegó a mí en el colegio. Recuerdo que mi hermana Patricia me prestaba su guitarra y practicaba con cancioneros de Silvio Rodríguez”, recordó.

El nuevo álbum, aún sin título confirmado, buscará profundizar en composiciones enfocadas en el amor, la vida cotidiana y la autenticidad.

Trayectoria del artista peruano

Jose Bracamonte ha desarrollado una carrera vinculada a la música de autor y la composición para producciones televisivas.

El artista también es conocido por el público como “la voz del vino”, consolidando una propuesta musical ligada a historias cotidianas y sonoridades acústicas.

“Eras tú” estará disponible en plataformas digitales desde junio.

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