José Eduardo Derbez reveló que pago 10 mil pesos para hacerse un cambio de look; sin embargo, el resultado final no fue el que esperaba.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez visitó el set de “Miembros al aire”, donde su nueva apariencia no pasó desapercibida por los conductores, quienes no dudaron en consultarle sobre qué se hizo.

“Le sobró tinte a tu tía”, comentó Paul Stanley, a lo que los demás presentadores rieron. José Eduardo explico que decidió hacerse el cambio de look cuando acompañó a su novia, Paola Dalay, al salón de belleza en donde también decidió cambiarse el esmalte negro por uno de ajo para no morderse las uñas.

Cuando estaban dentro del establecimiento, su novia le enseñó la foto de un modelo y lo persuadió para copiar su estilo: “Ese güey sí se veía muy ching*n la neta y el tinte se le veía muy bien, le digo: ‘se ve ching*n’, y me responde: ‘¿por qué no te lo haces?’, y le digo a la chava que me lo hiciera”.

Lamentablemente, cuando la estilista terminó de teñirle el cabello, él se dio cuenta de que no se veía igual que el modelo que le enseñó Paola, pero decidió quedarse con el look.

Los conductores de “Miembros al aire” no pudieron contener la risa al escucharlo, además Raúl Araiza aprovechó para consultarle cuánto pagó por su cambio de look, a lo que él contestó mostrando sus manos abiertas. “¿10 mil pesos?”, preguntó Paul Stanley, y Derbez respondió asintiendo con la cabeza y riéndose.

