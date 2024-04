Dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Y esto le cae al dedillo a José Luis Franco, más conocido en el mundo artístico como “Zikopoly”, un piurano que la tierra del Tío Sam lo adoptó, luego que ganara un premio como el mejor compositor y productor en los premios Fox Music Awards.

Según nos cuenta, gracias a ello le otorgaron la visa, “tuve la suerte de ser contratado por Sotto Vocche Studios en New York, quienes están llevándome toda mi carrera musical en USA”, dice.

Le preguntamos el porque de “Zikopoly” y nos cuenta que “ en mi juventud en un colegio en Piura mis amigos me llamaban “Sico”, por “psicópata”, y es que siempre llevaba mi guitarra y en el recreo me aislaba a tocar guitarra sin que nadie me moleste. Lo convertí en Ziko y lo adopté a ni apodo musical, por ser corto, positivo y potente y “Poly” por mis productores en New York que vieron nacer mi proyecto en esta metrópoli, juntaron ambos y así nació “Zikopoly ”, remarca.

TRIUNFADOR

Más adelante manifiesta que inició su carrera profesional a los 13 años, cantando en un gran escenario en Lima, “después cante en varias bandas de rock donde potencié mi voz he hice tributos a bandas como AC/DC, Queen, Guns And Roses, Maná, etc. , además integré las orquestas de cumbia y salsa, como “candela”, “Conquistadores de la salsa”, “Río Band”, “Internacional Bahía”, entre otras.

Hasta el momento ha compuesto más de 4 mil canciones de distintos estilos. “Se que parece una locura, pero soy un obsesionado en la música. Luego de vender varias canciones a los artistas, por fin me dediqué apostar por mi, con este álbum que ya esta sonando en la emisora más importante de New York, NBC Radio.

Pero “Zikopoly” no se duerme y lanza su segundo videoclip, esta vez con inteligencia artificial y a nivel mundial, llamado “Señora”; el primero lo hizo en Perú.

“Terminamos de grabar un disco y lanzaremos el próximo tema el 7 de mayo, que las podrán escuchar por mis redes. Y o he luchado para tener un buen equipo, me siento muy motivado de llevar el nombre del Perú al mundo y mi Piura en mi corazón. Extraño mucho la comida, pronto les daré la sorpresa cuando viaje otra vez ”, manifiesta.

LOGROS

Dentro de los premios que ha obtenido hasta el momento está el logrado por APDAYC, además ganó los premios de Fox Music Award 2019-2020 en Miami Florida, el Praxis 2020, el Premio Interamericano a la música y el Club de Leons de North Miami los distinguió como “Personaje Ilustre” en música y cultural humanitaria. El Congreso de la República del Perú le otorgó el premio como músico y cantautor internacional en el 2021, con motivo del Bicentenario.

“ Me sentí sumamente contento que el gobierno peruano reconozca mi trayectoria, además de otros 10 logrados en 4 países, no esperaba esto, pero es por entregar lo mejor de mi música, que ayuda a gozar a otras persona s, gracias a todos que siempre estuvieron ahí para apoyarme en todos los proyectos”, recalca José Luis Franco.

En cuanto al plano familiar nos dice la música lo trae en la sangre, viene de una familia de músicos piuranos, la mitad está en Perú y la otra en Florida (EE.UU). “Yo trabajo en New York con mi música, gracias a la enseñanzas de mis padres que me inculcaron valores y a llevar ayudar a la gente, mi propósito es dar esperanza a quien lo necesita y la música me motiva para ello”.