Josi Martínez tras críticas por su ingreso en ‘El Gran Chef Famosos’: “No se gasten, no les haré caso”

El programa ‘El Gran Chef Famosos’ anunció una tercera temporada del reality culinario que llegará el 14 de agosto con 12 nuevos participantes que lo dejarán todo en la competencia.

El tiktoker Josi Martínez es uno los participantes de esta nueva temporada y decide dar todo su esfuerzo en los retos gastronómicos. El también influencer reveló que espera divertirse en su primera experiencia en la televisión. Asimismo, minimizó las críticas que recibe por redes sociales.

“Siempre que recibo críticas, las leo y digo: ‘¿Esta crítica me ayuda o solamente fomenta el odio?’ Si la crítica es constructiva, viene con un consejo o ayuda, la leo y la tomo. Si solamente fomenta el odio literalmente lo ignoro. Así que le mando un mensajito y les digo que no se gasten porque yo soy feliz, me trato de divertir siempre y eso es muy importante ”, comentó para Diario Ojo.

En ese sentido, Josi Martínez indicó que el cariño de sus seguidores siempre será primordial para él, pues siempre querrán verlo crecer.

“Claro que sí, yo comencé en las redes sociales a los 15 años. La verdad es que las críticas por el piso y el amor de mis seguidores siempre está arriba. El apoyo que recibo siempre estará adelante y así hayan críticas no les haré caso solo tomaré los mensajes de mis seguidores que siempre quieren verme mejor ”, agregó..

