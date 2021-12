En la más reciente edición de “Magaly TV la firme” se dio a conocer que Josimar, uno de los cantantes de salsa más importantes del país, ya está casado con una joven de 21 años en Estados Unidos llamada Michelle Luan Moscol.

Todo estaría bien si no se supiera que en pocos días se celebrará la boda del cantante de “La protagonista” con su novia cubana Yanira Cárdenas.

Y es que Josimar se casó con la joven en julio, mismo mes en el que llegó a Estados Unidos para permanecer por un tiempo protagonizando conciertos en tierras gringas.

Ante este nuevo hecho que podría ser un obstáculo en los planes de matrimonio del salsero con su cubana, el equipo de la ‘Urraca’ se comunicó con la futura señora Fidel y esta fue su reacción al enterarse que su futuro esposo ya está casado.

Por tal motivo, reporteros del programa de la “Urraca” se comunicaron con Yanira Cárdenas, pero solo obtuvieron respuestas esquivas.

“¿Qué programa son? Dime que programa son, qué programa. Déjame decirte que tu programa no me interesa. Por favor, no me escribas”, sostuvo.