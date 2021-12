¿Solo fue un snack? Esta semana, Susy Díaz reveló que había decidió ponerle fin a su romance con Walter Obregón, pese a que recientemente viajaron a Francia para celebrar el cumpleaños del empresario huarmeyano.

Obregón aseguró estar sorprendido con esta radical decisión de la artista, pues él fue el último en enterarse de que está soltero. “Me hizo la dieta de Melissa, me termina y no me avisa. (…) Recién me entero que la relación se ha terminado”, lamentó.

Luego continuó: “le llamaron de un canal para que nos entrevisten a los dos. Le dije Susy yo no te voy a poder acompañar, como que no le gustó. En el viaje de regreso ya venía un poco molesta y me empezó a sacar cosas en cara, pero tampoco se terminó (la relación)”.

Susy Díaz no descarta casarse con Walter Obregón tras divorciarse

Recordemos que Susy Díaz contó a Trome que no descartaba la idea de poder casarse con Walter Obregón.

“Gracias a Dios que la estamos pasando bien, me están tratando como una reina en Francia, que es un país desarrollado, es otra cultura y me quiero quedar a vivir aquí. Estoy enamorada de Francia, se come rico la comida peruana, pero ya regreso mañana a Lima después de 11 días. Tengo que seguir trabajando”, contó la rubia al diario Trome.

“Gracias a Dios que mi divorcio ya está en registros públicos, ya estoy legalmente divorciada, solo tengo que ir a sacar mi DNI con mi nuevo estado civil. He tenido que esperar prácticamente nueve años para que salga mi divorcio, pero por fin ya estoy divorciada, vivo tranquila y estoy en paz”, resaltó.