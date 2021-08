El cantante de salsa Josimar afirmó que iniciará, mediante sus abogados, acciones legales contra Diana Noriega, la joven que reside en Estados Unidos y que reveló un presunto encuentro íntimo con él, pese a que se encontraba en una relación sentimental con María Fé Saldaña.

“Yo pensé que iba a hablar algo de que no quise tomarme fotos, nunca nos imaginamos que iba a hablar todas esas cosas que habló (...) Aquí los abogados de la disquera van a tomar acciones legales”, dijo en conversación con ‘Amor y Fuego’.

De acuerdo con el salsero peruano, Noriega fue quien se contactó con su orquesta para amenazar de que si no le daban algún incentivo económico, hablaría en programas de espectáculos nacionales.

“Dicen que eso suele pasar mucho aquí en Estados Unidos. En realidad a esta chica no la conozco, porque solamente fue una foto. De ahí esta chica mandó un mensaje al número de la orquesta diciendo que si no hablaba, que si no le damos algo, ella no se iba a callar la boca, mi manager me dijo eso”, indicó.

Como se recuerda, Noriega afirmó que tuvo una fugaz relación con Josimar y él la trató como una princesa, hasta le pagó la manicura. Eso sí, le pidió que se pusiera su letra “J” en ella

“Lo que yo quería, él me lo daba, yo era una princesa”, contó entre risas en ‘Magaly TV: La Firme’. Sin embargo, la ilusión quedó ahí y cuenta que lo vio con otra mujer.

“Fui al baño, salgo y veo a Josimar en la esquina bien escondidito se estaba chapando con otra persona, me dio asco y me fui”, añadió.

