Se lo esperaba. Emily Vargas, integrante de Alma Bella, señaló que no se encuentra sorprendida con que Josimar Fidel ocupe las portadas por otro escándalo por presunta infidelidad, debido a que hace algún tiempo estuvo interesado en una excompañera que tenía pareja.

“Conozco a Josimar como artista de años y es un gran cantante. La verdad, ha pasado tanto con él, que ya nada me sorprende. En este medio todo se sabe, por eso prefiero no opinar”, señaló en entrevista a Trome.

Por tal motivo, la bailarina no quiso revelar el nombre de su excompañera, quien habría sido ‘afanada’ por el ‘Rey de la salsa perucha’, pero remarcó que este episodio sucedió hace algún tiempo.

“A mí no trató de conquistarme, pero a una compañera sí, una ex Alma Bella. No recuerdo, en serio, pero creo que por eso ella no le hizo caso”, sostuvo.

No obstante, Vargas remarcó su admiración hacia Josimar, debido a que a pesar de sus polémicas decisiones en relación a su vida personal, su carrera artística va por otro rumbo.

“Es un excelente cantante y su vida personal o decisiones no acertadas no acompaña a la gran carrera que ha forjado a través de los años. Le costó mucho esfuerzo”, sentenció.

