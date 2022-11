Josimar reapareció en el Reventonazo de la Chola y contó por qué decidió abrirse paso en el extranjero, asegurando que la disquera le dio un ultimátum para presentarse fuera del país. Además, el salsero aseguró que vivió difíciles momentos estando alejado de su familia.

“La disquera me lo puso claro, si no estás el 23 de junio tenía que estar en Estados Unidos, si no llegaba me iban a anular el contrato (...) dejaba todo, dejé a mi familia, deje los 15 años de mi hija. Yo tenía que estar con mi hija y no pude hacerlo porque el trabajo era primero (...) tuve que ir por una mejoría”, comentó el salsero.

Luego continuó con: “no es fácil, es estar fuera de tu país. Lo más duro fue estar lejos de mi familia. Yo soy de familia, el Perú me conoce, sabe que siempre he estado detrás de mis hijos, pero llegar a mi casa y no ver a nadie, eso es feo. Valió la pena irme porque soy el artista que quería ser”