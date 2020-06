La exsuboficial de la Policía Nacional del Perú Jossmery Toledo se pronunció mediante las historias de su cuenta de Instagram sobre la difusión de sus imágenes privadas en redes sociales.

La también modelo culpa a un exenamorado de hace cuatro años, quien continúa vistiendo el uniforme de la PNP, por lo que dijo que no se lo merece.

“Y al responsable, una ex pareja de hace cuatro años, miembro de la institución policial. Solo tengo que decirle que es un mal hombre, no merece llevar el uniforme de una gloriosa institución. Yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, escribió Jossmery Toledo.

La expolicía dijo sentirse humillada por la difusión de dichas imágenes íntimas. Además pidió a los usuarios en redes sociales a que dejen de difundirlas.

Mensajes de Jossmery Toledo en Instagram.

“Tengo un mensaje para todos, en especial para lo que están buscando mis imágenes y videos íntimos. Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de los otros. No me arrepiento, no tengo de qué. Todas las personas tienen el derecho de vivir su sexualidad como mejor les plazca, lo que está mal es difundir material íntimo, eso es violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad”, se lee en su escrito.

“No soy culpable de nada, pero es inevitable sentirme triste, vulnerada y hasta humillada. Si te solidarizas conmigo, solo te pido hacer lo correcto, no sigas compartiendo. No puedes quejarte de que las cosas están mal en la sociedad si tú también eres parte del problema”, agregó.

Finalmente, Jossmery Toledo afirmó que este problema no la derrumbará y seguirá adelante, con el apoyo de sus seres queridos.

“Agradezco a las personas que siempre están apoyándome en todo momento, a mi familia, mis enamorado, mis amigos y las personas que confiaron en mí. Esto no me derrumbará, seguiré con mi rutina de ejercicios, seguiré siendo yo misma, este problema me hará más fuerte como muchos que he tenido. Los quiero mucho y gracias nuevamente por el apoyo”, culminó.

