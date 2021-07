Tras cuatro semanas de competencia en “Reinas del show”, Jossmery Toledo se animó a revelar que tiene “un saliente”.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la modelo Jossmery Toledo confirmó que está saliendo con alguien; sin embargo, no se animó a contar detalles sobre su pretendiente.

“Yo si tengo mi saliente, pero no voy a estar diciéndolo. Entonces, como que cada uno está en sus cosas”, manifestó la participante de “Reinas del show”, quien tuvo como invitada a Shirley Arica en su presentación del último sábado.

“¿Si es futbolista? No sé, puede ser basquetbolista, voleibolista. Mi saliente va a estar bien lejos, en otro país, acá no, no hay forma. Yo respeto, pero obviamente no podría estar acá porque hay bastante ‘sapo’”, añadió Toledo.

MIRA AQUÍ | PNP investiga a más de 500 efectivos que consultaron información personal de Jossmery Toledo

Jossmery Toledo sobre Shirley Arica

Por otro lado, tras superar la sentencia triple, donde se enfrentó a Janet Barboza y Paula Manzanal, Toledo aseguró su permanencia en el reality sabatino, por una semana más, gracias a su performance. Quienes competirán por su continuidad esta semana son: Jazmín Pinedo y La Pánfila.

VIDEO RECOMENDADO

Sentenciadas en la cuarta gala de “Reinas del show”