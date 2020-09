El programa ’Magaly TV: La Firme’ mostró un informe en que dan a entender, con comparaciones de fotografías y videos, que Shirley Arica habría viajado y hospedado en el mismo hotel de Máncora con su presunto amigo Carlos Garay, quien conoce a Jean Deza.

Al ver las imágenes mostradas por el espacio televisivo conducido por Magaly Medina, Jossmery Toledo mostró un gesto particular y empezó a sonreír.

La popular ’Urraca’ le pregunto sobre qué le parece sobre el viaje de Shirley Arica, quien habría tenido un conflicto con el futbolista.

“El karma, me parece bien. Que disfrute de la vida, que salga con quien se le dé la gana, ¿está soltera, no? Le agradezco de verdad, me ha quitado un gran peso de encima porque ahora me siento yo misma”, contestó Toledo.

Según el mencionado programa, el hombre mencionado que habría viajado con Shirley Arica se llama Carlos Garay, quien ya había sido captado el 12 de agosto almorzando con ella y con un grupo de amigos.

