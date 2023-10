La preocupación se apodera de Jossmery Toledo después de su denuncia por agresión en la vía pública. El programa ‘Amor y Fuego’ ha revelado un video en el que se pueden observar dos personas del entorno de Paolo Hurtado profiriendo insultos y golpeando el automóvil de la modelo.

En las imágenes se aprecia a Jossmery Toledo dentro de su auto, recibiendo insulso por parte de la hermana de Rosa Fuentes. Además, uno de los niños que se encontraban con la mujer, comienza a golpear el auto de la modelo.

“La niña ha golpeado el carro, el niño ha golpeado el carro”, se escucha en el video de Jossmery Toledo.

Jossmery tras encuentro con familia de Paolo Hurtado: Me insultaron con los menores y golpearon mi auto

Jossmery Toledo tuvo un tenso encuentro con Paolo Hurtado y su familia en un centro comercial donde hubo insultos y agresiones. A través de redes sociales, la modelo volvió a pronunciarse para narrar su versión.

“Estoy agotada con esta situación. Todo ven mis historias y yo estaba compartiendo con mi prima un día de spa, no sé cuál es su auto, ni me importa saberlo, lamentablemente coincidimos en el estacionamiento y las cámaras de seguridad que estoy solicitando verán que yo apenas me estaciono y ni apago mi auto y ellos se acercan hacia mi auto a agredirme. Insultándome, diciéndome muchos calificativos con los menores de edad, golpeando mi auto, esperaban que me bajara para agredirme, yo no estoy mintiendo. Las pruebas se mostrarán”, se lee en el mensaje que envió la expolicía a ‘Instarándula’.

