Jossmery Toledo se encontró con Paolo Hurtado y su familia en un centro comercial donde hubo insultos y agresiones. Mediante sus redes sociales, la modelo volvió a pronunciarse para narrar su versión.

“Estoy agotada con esta situación. Todo ven mis historias y yo estaba compartiendo con mi prima un día de spa, no sé cuál es su auto, ni me importa saberlo, lamentablemente coincidimos en el estacionamiento y las cámaras de seguridad que estoy solicitando verán que yo apenas me estaciono y ni apago mi auto y ellos se acercan hacia mi auto a agredirme. Insultándome, diciéndome muchos calificativos con los menores de edad, golpeando mi auto, esperaban que me bajara para agredirme, yo no estoy mintiendo. Las pruebas se mostrarán ”, se lee en el mensaje que le mandó la expolicía a ‘Instarándula’.

La influencer explicó lo que hacía en el conocido mall, además, afirmó estar dispuesta a mostrar las cámaras de seguridad del establecimiento.

“ Es una vía pública y tú puedes ir a donde quieras, yo no comparto la violencia y lo que menos quisiera es cruzarme con este tipo de personas. Que saquen sus videos que yo los seguía. Yo siempre cuando hablo, hablo con pruebas, hasta el mismo trabajador del parqueo salió agredido y asustado porque lo amenazaron ”, añadió.

En ese sentido, Jossmery le envió un mensaje a Rosa Fuentes para decirle que si regresa con el futbolista es ella quien pierde. Asimismo, explicó por qué se estacionó cerca del ‘Caballito’.

“ Él constató en su acta y créeme que pondré todo el video de las cámaras de seguridad, desde la hora que ingreso y me estaciono. Otro punto del por qué me estacioné ahí fue porque estaban armando un escenario en el parqueo y no había espacio. Lo que no logro entender es por qué esa señora se mete. O los amigos de Paolo, defendiendo a quién. Y como dijo Rodrigo, pierde el que se lo queda ”, sostuvo.