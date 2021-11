A través de sus redes sociales, Jossmery Toledo se mostró entre lágrimas al revelar que regresará a Perú, debido a que se perdió su maleta con todo su dinero en unas de las conexiones que realizó para llegar a Sevilla. Ahora, la también modelo comunicó que ya recuperó todas sus pertenencias.

“Después de casi tres días, por fin recuperé mi maleta. Les agradezco a todos ustedes por sus buenas vibras, porque, dé repente, todos ustedes hicieron llegar mi mensaje a la empresa (...) hay muchas personas que les pasa lo mismo y no han podido recuperarlo”, comentó Jossmery.

Luego continuó con: “es lamentable lo que está pasando, en mi caso me arruinó mi viaje y mi dinero sí estaba ahí, camuflado en mi ropa y tuve que comprarme un vuelo para Perú (...) tenía planeado quedarme hasta fin de mes”.

NO ES JUSTO

Jossmery también comentó que preguntó a la aerolínea sobre su maleta, pero ellos no le dan razón de dónde se puede encontrar.

“He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta, entonces me molesta (...) no es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola, voy viniendo, voy llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta. Yo hice una conexión de Florencia, Italia, a Madrid y de Madrid aquí, a Sevilla, y nunca apareció mi maleta”, contó

