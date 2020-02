Jossmery Toledo responde a empresario que la tildó de ‘estafadora’: “Solo fui de imagen”

La aún suboficial de tercera de la Policía Nacional, Jossmery Toledo, se subió al escenario para animar en una discoteca del distrito de Tumán en Lambayeque.

El propietario de la discoteca indicó al programa de Magaly Medina sentirse estafado por el show ofrecido por la suboficial, debido a que no cubrió sus expectativas, pues solo habló casi un minuto y luego se bajó del escenario.

“Me siento realmente estafado por el show que ofreció en mi local”, mencionó el propietario de la discoteca.

Ahora, mediante unas historias de Instagram, la también modelo se pronunció sobre estas acusaciones y amenazó con sacar los pantallazos de WhatsApp que tiene con el dueño de la discoteca.

“Me incomoda que hable usted cosas que no son, sabiendo las pautas que se le dijo. Ya saldrán los WhatsApp, donde se le explica todo. Es más, el anuncio que hizo publicidad de mi llegada a su discoteca dice bien claro: ‘invitada especial (chica imagen)’. Nada más. En la siguiente historia estará el anuncio de su publicidad y espero que en algún momento se retracte lo que dijo, gracias”.

Entra historia de Instagram se puede leer lo siguiente: “Señor empresario que no sé su nombre, creo que fuimos claros en decirle el show no era mío y que era de Franco Chiesa. Lamentablemente, no puedo salir a defenderme porque sigo en mi institución. Hay pruebas de WhatsApp y mis chats, donde le digo a la persona que me contrató que no hago el show. Solo fui de imagen. Saludé y me tomé fotos con el público. Eso se les explicó y no cobré 5 mil soles porque a mí usted no me pagó directamente”.