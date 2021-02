Jota Benz no tiene reparos en mostrarse súper enamorado de Angie Arizaga y aseguró que la popular ‘Negrita’ es la mujer más hermosa del mundo.

Todo ocurrió cuando al integrante de ‘Esto es Guerra’ lo entrevistaron para el programa ‘Estás en Todas’ sobre quiénes tienen los mejores cuerpos del verano.

Jota Benz halaga la belleza de Angie Arizaga

“Todos sabemos que Angie Arizaga es la mujer más hermosa de la televisión peruana, de la televisión internacional y todo el mundo mundial”, manifestó Jota Benz sin ninguna duda.

Incluso, el hermano de Gino Assereto dejó en claro que no tiene ojos para nadie más que para Angie Arizaga y bromeó con el hecho de que no veía a más mujeres en el programa de competencia.

“Es que no hay más mujeres ¿no? Yo no veo a nadie más. Yo no veo a ninguna otra mujer, solo está Angie, qué raro, le voy a decir a Peter (Fajardo) porque qué raro que sea puro hombre y Angie nada más”, agregó el chico reality.

Finalmente, Jota Benz reafirmó que para él los mejores cuerpos del verano lo tienen su novia Angie Arizaga, con quien acaba de cumplir un mes de relación a inicios de febrero, y en el caso de los hombres, su amigo Said Palao.

VIDEO RECOMENDADO

Angie Arizaga y Jota Benz cumplieron un mes de relación

Angie Arizaga y Jota Benz cumplen un mes de relación