Tras anunciar su compromiso en redes sociales, Angie Arizaga y Jota Benz despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes empezaron a preguntar por la fecha de la boda, a lo que él respondió de forma llamativa.

Frente al Coliseo Romano, Jota se arrodilló y le entregó el anillo de compromiso a la popular ‘Negrita’, quien no dudó en aceptar la propuesta.

La pedida de mano tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025 y, según las fotos que compartió Angie, todo indica que fue una completa sorpresa para ella.

“ ¿Cuándo será la boda? ”, consultó un seguidor. Tras ello, Jota Benz respondió: “ Disfrutemos primero la pedida ”, acompañado de emojis de risa y preocupación. Con este mensaje, el hermano de Gino Assereto dejó en claro que prefiere vivir cada etapa junto a su pareja antes de fijar una fecha para el matrimonio.

Carlos Cacho reveló el costo del anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga

Carlos Cacho afirmó que el anillo de compromiso que Jota Benz entregó a Angie Arizaga, al pedirle matrimonio, es un diamante de altísimo valor, digno de la exintegrante de Esto es Guerra.

"Se trata de un Pear Shaped, que tiene la forma de una pera y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates. Es precioso, se estila en las pedidas, le da mucho glamour a la mano de la novia porque alarga el dedo, se le ve muy estilizada. El color es blanco, es decir, tiene una pureza muy importante“, declaró el maquillador a Trome.

“El valor emocional, sentimental, por lo que significa para ellos, nadie lo puede calcular, pero consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, que ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares“, agregó.

Angie Arizaga y Jota Benz se comprometieron en Roma: “Eres lo mejor que me ha pasado”

Angie Arizaga vivió un momento especial durante su reciente viaje a Roma, donde Jota Benz la sorprendió al pedirle la mano. La modelo no tardó en compartir su felicidad con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Jota se arrodilló frente al Coliseo Romano y entregó el esperado anillo de compromiso a la exchica reality, quien aceptó de inmediato su propuesta de matrimonio.

La pedida de mano se realizó el 30 de diciembre de 2025 y, según las imágenes que Angie compartió, todo indica que la sorpresa fue total y que no esperaba la propuesta en absoluto.

“Sí Sí Sí !! Y Mil veces sí ! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo . Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO”, escribió Arizaga.