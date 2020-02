Juan Carlos Baglietto, una de las voces más representativas de la música argentina y latinoamericana, nos habla desde el celular, con ese tono inolvidable, para conversar sobre la obra de Chabuca Granda, la música y los riesgos que siempre están, en el arte y la vida, para tocar el misterio de lo inesperado.

¿Cómo será su participación en el concierto?

Es un honor absoluto participar de este homenaje. Tuve la oportunidad de grabar el primer disco de homenaje a Chabuca. Soy, como casi todos, admirador de la obra de Chabuca y de su modo tan particular de encarar la música peruana.

¿Qué cantarás?

La torre de marfil, que es una canción bien difícil, que grabó Pablo Milanés y que, en esta ocasión, en la repartija de las obras, me tocó. La verdad es recontra difícil. Toda la obra de Chabuca es muy refinada.

Un reto, algo muy rico para un artista…

Sí. Espero estar a la altura. Es tan particular la obra de Chabuca, toda la obra es un desafío.

¿Cómo fue la experiencia de cantar El puente de suspiros para el primer disco?

Si quieres interpretar coherentemente o hacerlo bien, te tienes que meter en la obra, entender de qué se trata, ver el paisaje; aunque no lo conozcas, hacerte la idea de esa situación para contar la historia de la canción. Estudiarla.

Seguro que te pasó igual cuando cantaste El surco con Vitale…

Otra obra casi metafórica. Como casi toda la obra de Chabuca, ha sido reversionada infinita cantidad de veces. Eso también te pone ante un desafío extra: no repetir ni las otras versiones ni la versión misma de Chabuca. Intentamos encararla desde un lugar distinto. Creo que logramos una versión que, por lo menos, está a la altura. No sé si es la mejor que puede existir, pero fue hecha con amor.

Sin riesgo no hay música, arte…

Sin riesgo no hay nada, no solo música. Sin riesgo no hay educación, hijos, amor. Quién no esté dispuesto a arriesgarse está muerto y no le avisaron.

¿Cómo fue tu primer acercamiento a Chabuca?

He tenido la suerte de compartir escenarios, música y discos con Lucho González. Fue, entre otras cosas, guitarrista de Chabuca durante muchos años. Ha sido entrar a la obra de Chabuca por la puerta correcta. Él me propuso cantar varios temas. Lucho no solo fue guitarrista de una artista tan importante sino que es un músico que ha llevado la peruanidad por el mundo.

Y la música de Chabuca sigue uniendo a artistas de diferentes estilos…

Esa es una virtud que tienen los grandes compositores y la música en general. En una época, éramos bastante reticentes a juntarnos. Por suerte eso pasó. La música no puede ser motivo de distanciamiento. La música no puede servir para separar a la gente, sino todo lo contrario. Y más una obra como Chabuca, tan universal.

Romper prejuicios…

Sí. Además es una pavada porque nos hace perder cosas tan maravillosas. Por eso digo: viva el riesgo de juntarse, de salir de la zona de confort. Bienvenida sea la música.

¿Qué te parece la música de ahora?

Me cuesta siempre escuchar lo último. Voy como por arrastre. Y sigo escuchando casi lo mismo. Reconozco que hay gente haciendo cosas nuevas, bien lindas. Seguro que me estoy perdiendo cosas fantásticas.

¿Pero escuchaste Resucitar, la última canción de Fito Páez?

No lo he escuchado. ¿Está bien? La voy a escuchar. Sé que ha estado por Perú con mucho éxito. Hace lindos show. Hace un buen tiempo que no lo veo en vivo. Voy a escuchar Resucitar para ver de qué se trata.

¿En qué estás trabajando?

Soy amigo y compañero de ruta de Vitale desde casi 30 años y seguimos tocando. Estoy con un proyecto de conciertos con La Trova y estamos planeando de hacer un disco de nuevos autores rosarinos. Somos gente muy inquieta, planeando cosas, y nostálgicos: seguimos haciendo discos, un animal en extinción.

¿Cómo te sientes ahora al subir al escenario?

No te podría decir más pelado porque no se puede ser más pelado (risas). Me siento mucho mejor que cuando corría de un lado al otro. Cada vez me importa más la música y menos lo que digan. Siento que no ha sido en vano, que tantos años de estar en esto han valido la pena. Me sigue entusiasmado el rock y, sobre todo, el escenario.

Perfil

Juan Carlos Baglietto

Músico argentino. Nació en Rosario, en 1956. Es fundador de la conocida trova rosarina. Su primer disco, “Tiempos difíciles”, lanzado en 1982, es un clásico del rock de su país.