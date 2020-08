Jean Aguilera, hijo del cantante mexicano Juan Gabriel, en una entrevista con el programa “Suelta la Sopa” reveló detalles de cómo era su ambiente familiar. Además, se refirió a la polémica sobre las preferencias sexuales del ‘Divo de Juárez’.

“¿Muchos pensábamos que él era gay, no sé cómo ustedes vivían eso dentro de su familia?”, consultó el entrevistador. Jean tomó con tranquilidad la pregunta y contó cómo sobrellevaban estos rumores dentro de su hogar.

“Era raro para nosotros, porque para ser gay no te gustan las mujeres y no vas a tener hijos con una mujer. También pueden decir que es bisexual, pero no, para nosotros nunca era algo grande de ‘oh mi papá es gay’ porque a nosotros nos tuvo con mi mamá, somos hijos de él”, dijo.

Asimismo, el joven señaló que nunca tocaron el tema con su padre debido a que era incómodo para el artista. “No, porque no creo que le gustaba hablar de eso, porque también él se sentía mal. Creo que eso es lo que le molestaba más, que si hablaban de que es gay, lo vieron mal, por eso a mí tampoco me gustaba mucho hablar de eso, o pensarlo, pero es mi papá y lo iba a amar igual”, agregó.

En otro momento de la conversación, el hijo menor del intérprete de “Hasta que te conocí” puntualizó que “nunca lo vi con nadie más que no fuese mi mamá”.

Al ser consultado sobre las posibles razones por las que Juan Gabriel eligió a su madre para tener hijos con ella, él respondió: “Pues es muy chistosa, yo creo que es más chistosa que mi papá, le encanta cantar de vez en cuando en la casa. Y yo creo que cuando se conocieron, mi papá vio que era una buena persona con una buena alma que cuidaba a mucha gente”.

