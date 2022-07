Se defendió. El piloto Juan Víctor Sánchez negó todas las acusaciones de su exnovia y madre de su hija, Andrea San Martín.

La ex chica reality fue víctima de la difusión de sus conversaciones con el bailarín Pato Quiñones, a quien le “insistió” para reunirse pese a que este se encuentra en México.

Frente a este incidente, San Martín denunció a Sánchez por supuestamente filtrar dichos diálogos a través de las redes sociales.

“¿Yo he tenido acceso a su iCloud? No, nunca. Lo que pasó fue sencillo, yo le presté un teléfono (…) Ella debe ser capaza en esos temas para decir que la persona que tiene acceso a su cuenta de iCloud, puede acceder a WhatsApp, todo. Sin embargo, no pudo resetear el celular (…) Ese teléfono no lo he utilizado con la cuenta de ella ni nada por el estilo (…) ¿En qué me beneficiaría si yo tuviese acceso a su información y publicara eso? (…) “, cuestionó.

