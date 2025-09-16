El pasado lunes 8 de septiembre, la vida de Juanes cambió para siempre. El reconocido cantante colombiano comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, Alicia, a los 95 años, con una carta abierta en la que expresó su profundo dolor y rindió homenaje a una de las figuras más importantes de su vida.

“Mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia”, escribió el artista en su cuenta de X. En su mensaje, la describió como “sabia, generosa y optimista”, además de resaltar su papel como madre, abuela y esposa.

Con nostalgia, Juanes recordó a Alicia como “la consejera, la chistosa, la indispensable, la irreverente, la insustituible”. También evocó momentos entrañables, como su sonrisa permanente y los consejos que recibía en etapas difíciles de su carrera y vida personal.

El intérprete reconoció sentirse devastado por la pérdida, aunque aseguró que su madre le deja “una luz inmensa que ocupará su vacío”. Asimismo, recordó a otros familiares que ya partieron, entre ellos su hermana Luz, su padre Javier y su tía Adíela.

En su mensaje final, agradeció a sus seguidores y colegas por las muestras de cariño: “Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Y como decía mi mamá… LOS ADORO”.

La publicación ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde fanáticos y colegas del artista han expresado su apoyo en este duro momento.