El cantante colombiano Juanes presentó “Hagamos que”, su nuevo sencillo y el cuarto adelanto de su esperado duodécimo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para esta primavera.

La canción muestra a Juanes en su faceta más luminosa e inspiradora, con una letra que celebra el amor eterno, la esperanza y el deseo de detener el tiempo a través de los afectos. Con una melodía envolvente y una narrativa romántica, el tema invita a dejarse cautivar por una belleza comparable con las grandes obras de arte.

“No creo en el más allá / Pero he visto eternidad en tus ojos”, canta el artista en uno de los versos más destacados del sencillo, que refuerza la idea de vivir el presente intensamente y apostar por una conexión profunda y duradera.

Un lanzamiento en un momento estelar

“Hagamos que” llega en un inicio de año especialmente exitoso para Juanes. La revista Rolling Stone ha destacado su próximo álbum como “uno de los discos latinos más esperados de 2026”, aumentando la expectativa en torno a este nuevo proyecto discográfico.

Además, el artista acaba de recibir nuevas nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, en las categorías Artista Pop Masculino del Año y Canción Pop/Rock del Año, gracias al sencillo “Una noche contigo”, primer adelanto del álbum, que fue ampliamente aclamado por la crítica.

La versión colaborativa de “Una noche contigo” junto a La Arrolladora Banda El Limón alcanzó recientemente el número uno en la lista Regional Mexicana Airplay de Billboard, convirtiéndose en el primer #1 de Juanes en este género y en su decimoséptima canción en liderar un ranking de Billboard.

Videoclip y próximos escenarios

El videoclip de “Hagamos que” fue filmado en Costa Rica, cuyos paisajes naturales sirven como escenario para resaltar el tono íntimo y emotivo de la canción.

El pasado fin de semana, Juanes reafirmó su estatus como una de las grandes figuras de la música latina al presentarse como headliner en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan de Puerto Rico, evento que congregó a más de 350 mil personas.

La expectativa continúa creciendo con sus próximas presentaciones en importantes escenarios internacionales, como el Festival de Viña del Mar (25 de febrero), el Carnaval de Barranquilla (15 de febrero), Vive Latino (14 de marzo), el Movistar Arena de Madrid (1 de marzo) y otros conciertos programados a lo largo de 2026.