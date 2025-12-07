El cantante colombiano Juanes lanzó “Muérdeme”, el tercer sencillo de adelanto de su próximo álbum de estudio, previsto para el primer trimestre del 2026. La canción cuenta con la participación de Bomba Estéreo, agrupación referente del electro-tropical, y propone una cumbia retro y sensual inspirada en los sonidos de las décadas de 1960 y 1970.

El artista, reconocido recientemente por Billboard como el “Mejor Artista de Rock Latino del siglo XXI”, atraviesa una nueva etapa creativa centrada en letras honestas y distintas expresiones del amor.

“‘Muérdeme’ es una canción en la que quería llevar la cumbia a un lugar diferente, armónicamente… Tener a Li en la canción es muy especial. Me encanta lo que hace Bomba Estéreo y creo que ella le ha dado un toque muy especial”, declaró Juanes sobre la colaboración.

Li Saumet: “Trabajar con Juanes ha sido un honor”

Por su parte, Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, destacó la conexión personal y artística que acompañó el proceso de grabación.

“La canción es romántica, como muchas de mis canciones… Trabajar con Juanes ha sido increíble porque no solo es un gran artista, también es una gran persona. Se ha dado todo de manera muy fluida”, comentó.

“Muérdeme” fue coproducida por Juanes y Nico Cotton, y escrita por Juanes, Li Saumet, Gale y Emmanuel Briceño.

Video grabado en Santa Marta

El sencillo llega acompañado de un video tropical filmado en Santa Marta, protagonizado por los propios Juanes y Li como observadores de un encuentro amoroso anónimo. La dirección estuvo a cargo de Diego Cadavid y Mario Alzate.

La portada del sencillo, como ocurre con los lanzamientos previos de esta etapa, fue diseñada por el mismo Juanes junto a Sebastián Londoño y Juan Camilo Londoño.

Tercer adelanto de un álbum altamente esperado

Antes de “Muérdeme”, Juanes presentó los sencillos “Una Noche Contigo”, inspirado en influencias que van desde Otis Redding hasta Juan Gabriel, y “Cuando estamos tú y yo”, una historia de amor a primera vista.

La acogida de estos avances ha elevado la expectativa por el álbum completo, que se perfila como uno de los lanzamientos latinos más relevantes del 2026.

Además, se confirmó que Juanes será headliner del Festival de Viña del Mar 2026, con presentación programada para el 25 de febrero.

Datos clave