Studio Cocina tuvo como invitado a Julián Zucchi, donde respondió a sus detractores con declaraciones fuertes y contundentes.

“Después de pasar ese momento mediático que fue horrible para mí, pensé que se había acabado todo y que iba a tener que trabajar en otra cosa. Lo que hoy siento es menos miedo. Ya no tengo miedo a decir lo que pienso”, expresó Julián Zucchi.

Luego continuó con: “antes yo no hubiese dicho que Magaly Medina no me cae bien, por miedo, porque es una mujer poderosa (...) lo que ella dice influye en muchas personas de Perú y siento que ahí tiene que ser muy responsable porque a ella la ven 800 mil personas y repiten lo que ella dice, entonces tienes una responsabilidad porque estás metiendo un chip en la cabeza a la gente”.

“No quiere decir que Magaly no sea importante para Perú. Creo que es la mujer más influyente, por lo menos popularmente, su opinión mucha gente la repite. Entiendo como es el juego. No digo que sea una mala profesional, por algo tiene tantos años en televisión, pero a mí no me agrada”, reiteró el actor y cantante.

Celos en la tele

Interrogado por Gabriel Calvo sobre su reciente vasectomía, tema por el cual Medina lo tildó de “patán”, el actor reveló que fue un procedimiento rápido y sin dolor e invitó a todos los hombres que ya no desean tener hijos a practicarlo.

“Ella (Magaly) se siente en el derecho, sin saber si la otra persona tiene la ilusión de tener hijos. Qué sabe si Priscila tiene ilusiones, o de repente no quiere. Además, digo: ¡Qué machismo! Que crean que soy yo quien no quiero decir públicamente ciertas cosas, ¡Qué saben si no es ella!”, sostuvo Julián.

Julián Zucchi coincidió con Gabriel Calvo en que existen celos en la televisión y que Magaly Medina se “habría puesto picona” porque el argentino concedió una entrevista para América TV y no a ella. “No lo sé. Creo que sí, algo pasó al no aceptar la invitación (de Magaly). Fui supersincero. De hecho, después lo colgué en mis redes para que la gente vea que ese mismo día, horas antes de que Magaly salga a destruirme, el productor me estaba hablando con la mejor onda, invitándome”.