Julián Zucchi está convencido que las oportunidades no bajan del cielo, al contrario, sabe que hay que trabajar duro en la tierra para conseguir los objetivos soñados, y hoy que se estrena su película “¿Nos casamos? Sí, mi amor” reafirma que está en el camino correcto.

“Yiddá y yo, desde el día uno, sabíamos que no podíamos quedarnos esperando a que a alguien se le ocurra proponernos una película. Nunca nos fue fácil, ningún productor dijo: ‘voy a pensar en Julián para que protagonice’. Ni cuando estuvimos en Combate, siempre tuvimos que ganarnos al público que finalmente nos tomó cariño. Cuando quisimos filmar una película nos la tuvimos que buscar y así fue que llegó “Sí, mi amor”, una frase que es nuestra y la manejábamos en nuestros contenidos en redes.

No fue fácil dar el primer paso...

‘Si, mi amor’, es nuestra marca, está registrada para todo tipo de espectáculos y producciones y le tenemos mucho cariño. Queríamos llevar nuestra propuesta de redes al cine, nunca lo habíamos hecho, teníamos el conocimiento para producir, pero lo que nos faltaba era la plata, y fue allí que salió lo de la hipoteca de la casa para asumir la inversión. Es bacán cuando a la gente le llega propuestas, nosotros somos una generación agradecida de la vida, pero también tenemos que buscarnos las oportunidades.

Siempre se dice que quien no arriesga no triunfa...

Si te pones a esperar que te llegue la chamba te puedes quedar sin nada. Yo siempre repito una frase que a mí me ha ayudado: ‘Si uno no apuesta por sí mismo, no puedes pretender que otros vengan a creer en ti”. Yo no puedo ir y decir :¿me dan plata para hacer mi película?’, y por qué no la pones tú. Esto es en todos los niveles, si tú quieres poner una sanguchería, cafetería o lo que sea; hay que confiar en uno, si eso no sucede no puedes pretender que los demás apuesten por ti.

Como actor, y sobre todo como productor de una cinta de entretenimiento. ¿Cómo tomas la labor de los críticos?

Siempre digo que lo que te respaldará siempre es el público, nosotros con la película anterior llevamos como 700 mil espectadores, y eso que la pandemia nos cortó la exhibición. Los críticos y la gente puede hacerlo, están en todo su derecho, incluso a programas de televisión exitosos y películas taquilleras, pero hay otras críticas en las redes que a mí nunca se me ocurriría hacer. No entiendo a los que se meten al perfil de alguien no para criticarlo, sino para insultarlo y decir que tu película es una porquería. No entiendo a los que gastan su tiempo en eso.

Ustedes son honestos con su propuesta y admiten que buscan divertir...

Estoy consciente que hay películas de autor, dramas intensos, cintas que compiten en festivales y otras como la nuestra, que es puro entretenimiento. Lo que buscamos es que en una hora y media el público se ríe con una linda historia y que se olviden de sus problemas. Para mí, no hay nada más lindo que ir a ver una comedia al cine.

¿Crees que cuando el artista o el producto es masivo y muy popular, las críticas son más severas?

Uno puede hacer cosas muy bacanes para que te vean solo 10 personas o tus familiares, que obviamente van a hablar bien de tu propuesta, pero cuando se hace para más gente no a todos les va a gustar. En el mundo de la música millones se vuelven locos por Bad Bunny, a mí no me gusta, pero lo analizo por qué hay tanta gente que lo escucha. No creo que sea malo, porque por algo a la gente le gusta y si a millones los hace vacilar, para mí ya hizo bien su trabajo .

¿Y esta segunda película va a divertir más que la primera? ¿Consideras que han mejorado a todo nivel?

Sí, y mucho, estamos muy orgullosos porque aprovechamos la pandemia para mejorar el guion, y para esta película contratamos a un guionista de exitosas películas argentinas que ha ganado festivales y él mejoró la estructura de la historia. Siento que esta película tiene eso de mágico y no solo de los actores, sino de todo el equipo, técnicamente esta película me da mucho orgullo, sé que no solo se van a reír, sino que también se van a emocionar.

Como productor, ¿apostarás por apoyar a nuevos talentos en el cine?

Nuestro sueño es hacer industria, una o dos películas al año, y apostar por talentos jóvenes porque creo que es lo que se necesita para poder generar una identidad, una industria. Sé que es un camino largo y ojalá nos vaya bien porque esa es la intención, yo creo que en Perú hay mucho talento y hay que darlo a conocer.

Julián Zucchi

Actor y productor. Se hizo conocido en nuestro país cuando integró la nueva versión del grupo musical “Parchís”. Luego de dejar su natal Argentina llega al Perú para participar en realities de competencia y emprender otros proyectos