Con la participación especial de Yarita Lizeth, el homenaje a Flor Pucarina vuelve a Lima este 8 de febrero en el Parque de la Exposición, en un espectáculo que combina inteligencia artificial, orquesta en vivo y una puesta en escena inédita, logrando reunir a públicos de distintas generaciones en torno al legado de la “Faraona del Cantar Huanca”.

Luego de convocar a más de 4.000 personas y convertirse en uno de los espectáculos más emotivos e innovadores del circuito cultural peruano, el homenaje a Flor Pucarina vuelve a Lima con una versión renovada, mayor despliegue técnico y nuevos bloques artísticos.

La propuesta ha sido celebrada por el público por su carácter innovador, su profundidad emocional y el respeto con el que revive el legado de una de las artistas más queridas de la música andina. Para Julián Zucchi, productor y director del homenaje, el crecimiento del show responde a la conexión genuina que ha logrado con la audiencia.

“Ahora es un show más grande. Estoy estrenando bloques nuevos, renovando partes del espectáculo y sumando más técnica. Hemos pisado distintos escenarios, con públicos diferentes, y la respuesta ha sido siempre emocionante. Es un show que está aprobado por la gente y que apuesta por algo nuevo, por algo diferente”, señaló Zucchi, quien destacó que el proyecto ya ha recorrido diversas ciudades y que la demanda sigue creciendo.

"No hay muchas referencias de espectáculos así. Lo que hemos hecho es único y toda la producción está orgullosa, sobre todo por cómo lo disfruta el público”, afirma Julian Zucchi. .

“Después de Santa Rosa fuimos a Huancayo y Juliaca, y ahora pronto estaremos en Ayacucho. Luego regresamos a Lima con este concierto del 8 de febrero en el Parque de la Exposición. Es una locura pensar que una artista que partió hace 38 años hoy está recorriendo casi todo el Perú con este homenaje”, agregó.

El impacto del espectáculo no solo se refleja en la asistencia de público, sino también en su proyección internacional. El productor adelantó que, además de la gira nacional, el show ya tiene fechas confirmadas en Europa, llevando el legado de Flor Pucarina a escenarios de ciudades como Barcelona, Madrid, Florencia y Milán.

