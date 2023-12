Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para contrarestar los ataques de la conductora Magaly Medina, quien mostró evidente enemistad cuando la primera formó parte de ATV.

La ‘urraca’ arremetió con la periodista sobre que no se fue de ATV con cifras altas. Sin embargo, esta terminó respondiéndole a su manera e involucrando cartera de marca.

“Hace mucho no entro a X. Solo lo hago para agitar el candelero como ahora. Porque me agotan las mentiras de algunos Cuando quieran cuelgo por aquí los ratings y desenmascaro a quienes se jactan de haberse ido con altas cifras. Los promedios no mienten. Y felizmente eso lo sabemos quienes estamos día a día en señal abierta. Gracias”, escribió Magaly Medina en X.

Juliana respondió rotundamente a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ precisándole que ella mantuvo cifras altas con el programa periodístico que mantenía. Además, le deseó Feliz Navidad.

“No te preocupes. Si estás ocupada, los muestro por ti. Aquí los tres últimos días de mi programa, sin una sola promoción, con ataques y calumnias. ¡Feliz Navidad! De todo corazón. Que recibas menos carteras y más amo r ”, agregó.