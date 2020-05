La conductora de televisión Juliana Oxenford fue entrevistada por su colega Magaly Medina, quien le preguntó sobre su relación con su hermana Lucía Oxenford y sobre los rumores que giran en torno a ella.

“A mí, el exceso de honestidad muchas veces ha hecho que la coyuntura me juegue malas pasadas. Cuando algunas vez me preguntaron por el tema de mi papá, fui absolutamente honesta y salieron a bombardearme. En realidad, nunca he necesitado hablar de terceras personas para lograr algo en la vida", contestó la periodista.

Siempre quiso ser periodista

Asimismo, Oxenford recordó sus inicios como reportera en ATV y en una radio de manera paralela, recalcando que a ella jamás le interesó estudiar actuación, la carrera de su padre, Marcelo Oxenford.

“Quienes me conocen y me siguen desde que soy una mocosa de 19 años, saben perfectamente que empecé desde abajo, haciendo fútbol en un bloque deportivo casualmente. Trabajaba en paralelo en radio América, en la madrugada durmiendo en un colchón porque tenía que sostener beca en la universidad porque no teníamos plata para pagarla en casa", contó.

"Jamás en mi vida he hecho una producción, que portadas por aquí, que con algún familiar conocido, jamás. Lo mío es el periodismo, jamás me interesó la actuación, me encanta el teatro para ir como espectadora y disfrutar una buena obra. No me interesa asumir un personaje y la verdad es que no quiero hablar de gente, es que no hay relación”, agregó.

Relación con su familia

Sobre la relación que tiene con parientes de su familia, Juliana Oxenford indicó que ella creció en un hogar con mucho amor.

“La familia puede estar reunida, como también no puede estar unida. Qué es para ti la familia, pasemos por el análisis de ese concepto básica. Soy una persona que ha crecido con mucho amor. No sé de dónde sacan que porque no tuve una relación cercana con mi padre, o como y lo hubiera querido”, manifestó.

La periodista sostuvo que no tiene odio con nadie y menos con alguien fue parte de su entorno familiar. Además, no cerró la posibilidad de entablar nuevas relaciones en su vida.

“Hay quienes nos ha costado construir una carrera muchísimo porque yo nunca he tenido padrino, nunca he sido la preferida de ningún gerente, al contrario, cuando era reportera es mucho más fácil que venga alguien de querer manipularte y trata de bajarse un reportaje. Porque dicen que una reportera con quién se va a quejar si nadie la conoce, pero con una conductora se cuidan más porque es mediática”, expresó.

