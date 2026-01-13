“Bossa Vals”, es el innovador proyecto musical que propone este 2026 Julio Andrade, que busca revitalizar la música criolla mediante su fusión con la elegancia del bossa nova. El cantautor peruano no se corre a los retos, por eso, decidió emprender este ambicioso trabajo relacionado con nuestro acervo, que tampoco le es totalmente ajeno.

“Crecí en una casa en la que mi viejo y mis tíos se juntaban a cantar mucha música criolla, mientras que mi madre escuchaba bossa nova. Entonces, cuando fui creciendo, fui descubriendo a los grande maestros del género que me otorgó un conocimiento que me sirve hasta hoy. La música criolla siempre estuvo presente en mi vida, mi propósito con “Bossa Vals” es darle ese tipo de elegancia al típico tundete del vals”, dice Andrade.

¿La idea del proyecto “Bossa Vals” es reciente?

Yo tenía la idea hace cuatro años, había empezado el proyecto con el gran Ramón Stagnaro y estaba bastante avanzado, pero en medio del proceso, lamentablemente él falleció. Me quedé un poco frustrado y dejé todo en stand by. Fue allí que luego me encontré con el maestro Óscar Cavero, otro grande de la guitarra y la producción, quien se involucró en el proyecto.

¿Imaginas a los puristas del vals al escuchar tu propuesta de fusión con el bossa nova?

Conozco a mucha importante gente criolla que me respeta y yo admiro muchísimo; ellos me han dado su visto bueno. Los artistas debemos reconocer que siempre estamos sujetos a cualquier punto de vista, a la opinión de los demás, eso no lo puedo cambiar. Pero, te cuento una anécdota: le envié a Teresa Fuller, hija de Chabuca Granda, mis versiones en bossa vals de La Flor de la Canela y Puente de los Suspiros y quedó encantada.

Precisamente, Chabuca Granda fue una mujer que rompió esquemas...

Y su hija me ratificó algo que ya habíamos hablado antes con Óscar Cavero, su madre soñaba que en el futuro sus canciones salieran de los salones tradicionales y sonaran en las discotecas. Igual sucedió con José Escajadillo, que vio con buenos ojos cuando Los Pasteles Verdes le grabaron “Mi amor imposible” en rock lento.

Él maestro Óscar Cavero se involucró en el proyecto musical que le propuso Julio Andrade.

¿A qué criterio apelaste para la elección de los temas?

Hay algunos temas que ya hacía a mi estilo, como por ejemplo, ‘Puente de los Suspiros’, este y otros se los mostré a Óscar y fue así que terminamos de grabar el primer grupo con cuatro temas. Esperamos para marzo o abril lanzar la segunda entrega hasta llegar a los 16 temas durante este año. Tenemos un cancionero muy rico, fruto de grandes compositores como Felipe Pinglo, José Escajadillo, Augusto Polo Campos, Chabuca Granda, Félix Pasache, todos tienen unas letras hermosas que están muy por encima, con todo respeto de muchos otros grandes autores, incluso famosos boleristas.

¿Te gustaría incluir colaboraciones con reconocidas cantantes para redondear un proyecto exitoso?

Óscar me ha planteado eso, hemos hablado de algunas posibilidades que no te las quisiera adelantar, pero, yo sé de tres cantantes que me van a aceptar de todas maneras.

¿Reafirmas que tu proyecto no se ha creado para distorsionar el vals?

No, para nada, yo amo el vals y precisamente mi amor por la música es lo que me ha motivado a emprender este nuevo proyecto, quiero darle nuevos aires y que se siga expandiendo por el mundo.