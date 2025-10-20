Kali Uchis confirmó que su “The Sincerely Tour” llegará por primera vez a Lima el domingo 15 de febrero de 2026 en Costa 21, como parte de su recorrido por Latinoamérica. La artista global ganadora del GRAMMY llega tras el rotundo éxito de su recorrido por Norteamérica.

Producida por Live Nation, la gira comenzará el domingo 8 de febrero de 2026 en São Paulo (Vibra São Paulo) y llegará a Lima el 15 de febrero de 2026, donde Kali Uchis ofrecerá un espectáculo imperdible. El tour concluirá con tres noches consecutivas en México, cerrando el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

¿DÓNDE Y CUÁNDO ADQUIRIR LAS ENTRADAS?

La preventa exclusiva para clientes BBVA se realizará el miércoles 22 y jueves 23 de octubre desde las 10 a.m. a través de Teleticket, mientras que la venta general estará disponible desde el viernes 24 de octubre.

La gira acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio y su edición deluxe, Sincerely: P.S., una obra que ha generado gran expectación. En este nuevo capítulo, Kali Uchis presenta su trabajo más íntimo y vulnerable hasta la fecha.

La gira “Sincerely Tour”, llega tras el rotundo éxito de su etapa norteamericana, en la que la artista agotó entradas en ciudades como Seattle, Phoenix, Denver e Inglewood, consolidando su estatus como una de las figuras más innovadoras del pop y el R&B actual. En esos conciertos, Uchis interpretó temas de su más reciente álbum “Sincerely”, junto con himnos como “Telepatía”, “Moonlight” y “After the Storm”, en presentaciones que fusionaron una estética visual sofisticada con una profunda conexión emocional.

Kali Uchis ha sido reconocida por su versatilidad y por construir un puente entre culturas a través de su música bilingüe. Ganadora de múltiples premios y nominaciones internacionales, su obra destaca por la libertad creativa y la autenticidad que la han convertido en un referente de la nueva generación global de artistas.